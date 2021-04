Avengers 5 | rivedremo un personaggio di The Falcon and the Winter Soldier?

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un indizio su ciò che potrebbe accadere in5 e che arriva da uno degli attori di Theand thee dalle foto che ha condiviso su Instagram. Uno degli attori di Theand theha postato un possibile indizio su ciò che potrebbe accadere in5. Per l'esattezza, Elijah Richardson, che nella miniserie Marvel interpreta Eli Bradley, nipote di Isaiah Bradley (Carl Lumbly), ha pubblicato su Instagram una serie di foto scattate sul set (che potete vedere qui sotto), e nella didascalia ha scritto che questo potrebbe essere solo l'inizio per il suo. Ebbene, nei fumetti Eli è noto come Patriot, ed è uno dei membri del team noto come Young, il cui debutto ...

0LDVME : @silversxldier pensando che forse li rivedremo insieme nel nuovo Avengers -

Ultime Notizie dalla rete : Avengers rivedremo

Movieplayer.it

... i fan continuano a chiedersi in quale nuovo progetto del MCUla Contessa . Ebbene, in ... Civil War e: Infinity War , appare chiaro che il personaggio della Fontaine - all'interno ...... The Dark World', se si esclude un breve cameo in una scena nel passato di ': Endgame'. Nel ... Oltre a Chris Hemsworth nei panni del protagonista, nel filmaltri popolari personaggi ...L'attore ha pubblicato su Instagram una vecchia foto di scena in cui è vestito da Hulk, sul set del film dei fratelli Russo ...Unreleased Avengers Endgame Black Widow suit coming to Marvel's Avengers ... Per farlo hanno intenzione di lanciare una skin di Hawkeye in versione Ronin (che probabilmente rivedremo nella serie ...