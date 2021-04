**Archeologia: antico Egitto, scoperte 110 tombe di tre diverse civiltà nel delta del Nilo** (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Cairo, 29 apr. - (Adnkronos) - Eccezionale scoperta in Egitto con risvolti insoliti ancora tutti da indagare: gli archeologi hanno portato alla luce una serie di 110 tombe di tre diverse antiche civiltà nel sito di Kom al-Khaljan, nella regione del delta del Nilo, la gran parte delle quali precedenti all'era pre-dinastica dei faraoni. Si tratta di sepolture corrispondenti alla civiltà del Basso Egitto, nota come Bhutto 1 e 2 (3.100 a.C.), alla civiltà Naqada III (tra il 3.200 e il 3.000 a.C.) e al periodo degli Hyksos (che iniziò nel 1.700 a.C.). Mustafa Waziri, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità egiziane, ha spiegato che il ritrovamento offre "un'importante aggiunta alle conoscenze storiche ed archeologica del sito". Sono 68 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Cairo, 29 apr. - (Adnkronos) - Eccezionale scoperta incon risvolti insoliti ancora tutti da indagare: gli archeologi hanno portato alla luce una serie di 110di treantichenel sito di Kom al-Khaljan, nella regione deldel Nilo, la gran parte delle quali precedenti all'era pre-dinastica dei faraoni. Si tratta di sepolture corrispondenti alladel Basso, nota come Bhutto 1 e 2 (3.100 a.C.), allaNaqada III (tra il 3.200 e il 3.000 a.C.) e al periodo degli Hyksos (che iniziò nel 1.700 a.C.). Mustafa Waziri, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità egiziane, ha spiegato che il ritrovamento offre "un'importante aggiunta alle conoscenze storiche ed archeologica del sito". Sono 68 ...

