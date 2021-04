Variante indiana, 2 aerei oggi a Fiumicino con centinaia di passeggeri. Zingaretti: «Stop voli da India» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Variante Indiana. Allerta nel Lazio. La Regione chiede il blocco degli arrivi. «Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli sui voli in arrivo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 aprile 2021). Allerta nel Lazio. La Regione chiede il blocco degli arrivi. «Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli suiin arrivo...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - cgcronos : (segue dal TW prec.) n.di contagiati in India,circa 300.000,se dividiamo questo numero per 23 avremo 13.000 contagi… - bermat : RT @giodiamanti: Oggi Pfizer interviene confermando che il proprio vaccino è efficace sulla variante indiana. Oggi tutti i virologi interv… -