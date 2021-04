Tumore al seno | la “carta d’identità” delle cellule per la cura su misura

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Pensate un po’. Quando dobbiamo rinnovare un documentoandiamo negli uffici preposti per portare avanti la pratica. Ed occorre che il Servizio Anagrafe sia perfettamente funzionante, ci riconosca e possa emettere quanto ci serve. Anche per i tumori, ed in particolare per ildella mammella, occorre fare lo stesso. Solo che in questo caso l’ufficio è un laboratorio altamente attrezzato, capace di carpire i segretimalate andando a svelarne i segreti invisibilimutazioni genetiche che le caratterizzano. Oggi la scienza permette questo. Ma purtroppo gli esami non vengono fatti in tutte le pazienti, anche se sarebbero davvero importanti per utilizzare i medicinali più idonei caso per caso. In particolare per ilche ha già dato ...