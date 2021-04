Traffico Roma del 28-04-2021 ore 17:30 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverde Roma per ritrovati dalla redazione a Roma Nord soliti incolonnamenti sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro da via dei Due Ponti Verso il raccordo uscita dalla città altri rallentamenti all’altezza della Giustiniana sulla tangenziale Traffico rallentato verso San Giovanni da Corso Francia la Salaria e poi lungo viale Castrense sulla tratto Urbano della Roma quella code da via Filippo Fiorentini sino a Tor Cervara Verso il raccordo al Aurelio Traffico rallentato su via Anastasio II tra via Aurelia e Piazza Pio XI in direzione di via Gregorio VII nel rione Prati un incidente a rallentare la circolazione in via Pompeo Magno l’altezza di via Ezio in centro incolonnamenti su Viale del Muro Torto da via del Galoppatoio a piazzale Flaminio verso il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverdeper ritrovati dalla redazione aNord soliti incolonnamenti sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro da via dei Due Ponti Verso il raccordo uscita dalla città altri rallentamenti all’altezza della Giustiniana sulla tangenzialerallentato verso San Giovanni da Corso Francia la Salaria e poi lungo viale Castrense sulla tratto Urbano dellaquella code da via Filippo Fiorentini sino a Tor Cervara Verso il raccordo al Aureliorallentato su via Anastasio II tra via Aurelia e Piazza Pio XI in direzione di via Gregorio VII nel rione Prati un incidente a rallentare la circolazione in via Pompeo Magno l’altezza di via Ezio in centro incolonnamenti su Viale del Muro Torto da via del Galoppatoio a piazzale Flaminio verso il ...

LuceverdeRoma : ??#Roma # manifestazione - Raccordo Anulare ? #TRAFFICO BLOCCATO tratto Anagnina >< Appia ; ?? > INTERNA code ???? t… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Giovanni Pittalunga - Traffico rallentato causa #incidente nel tratto compreso tra Via Giuseppe Gallian… - PLRomaCapitale : #Roma - Via della Storta - Traffico rallentato causa #incidente altezza intersezione Via di Boccea - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - morriss6324 : 'A Roma si prostituiscono anche bambini e bambine tra i 10 e i 13 anni'.Siete tutti ipocriti se vedete vi fate… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Protesta ambulanti, bloccato Grande raccordo anulare a Roma "Quanto sta accadendo oggi a Roma è inaccettabile. Una minoranza di ambulanti sta tenendo in ostaggio i cittadini bloccando il traffico. Voglio essere chiara: non accettiamo ricatti da nessuno. ...

Roma, Raggi: "Non mi farò intimidire da ambulanti, noi andiamo avanti" ... ha paralizzato la viabilità sul Grande Raccordo Anulare: 'Quanto sta accadendo oggi a Roma è inaccettabile. Una minoranza di ambulanti sta tenendo in ostaggio i cittadini bloccando il traffico sul ...

Traffico Roma del 28-04-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Protesta ambulanti, bloccato Grande raccordo anulare a Roma Gli ambulanti hanno bloccato stamani il Grande raccordo anulare di Roma per protestare contro lo stop alla proroga delle licenze. (ANSA) ...

Ambulanti e dipendenti Alitalia paralizzano Roma. E Raggi esplode Per protestare contro l'applicazione immediata nella capitale della direttiva Bolkenstein gli ambulanti invadono con le bancarelle il Grande ...

