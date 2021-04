Sì al Salone del Mobile in settembre Una formula inedita per la ripartenza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Via libera del cda di FederlegnoArredo Eventi. Sala: «Una bella notizia per Milano e per l’Italia». Giorgetti: «Pronti come governo a sostenere la riuscita della manifestazione»

IlMobile si farà . Lo hanno deciso i vertici, definendo i passaggi che porteranno all'edizione 2021, che fino a qualche giorno fa sembrava ancora in bilico. Ilsi terrà alla FieraMilano di Rho dal 5 al 10 settembre, come ...... la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi - - > Leggi Anche Covid, nelle ultime 24 ore 13.385 nuovi casi e 344 decessi con 336.336 tamponi Confermato ilMobile ...L’accordo è stato trovato: il Salone del Mobile a settembre ci sarà, anche se in versione ridotta rispetto al passato, in attesa del ritorno alla fiera in grande stile nel 2022. Il cda di Federlegno, ...Al termine di un lungo dibattito i vertici del Salone del Mobile hanno confermato la manifestazione definendone anche i dettagli ...