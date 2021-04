Scrittori | al macero biografia Philip Roth | clamorosa decisione editore Usa** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - ": The Biography" è balzata subito nella classifica dei libri più venduti e la settimana scorsa due ex studentesse e una dirigente editoriale hanno denunciato aggressioni sessuali da parte di Bailey, che è stato rapidamente abbandonato dalla sua agenzia letteraria, la Story Factory, mentre Norton ha annunciato che avrebbe sospeso la pubblicazione e la pubblicità mentre esaminava le accuse. Bailey, il cui libroè uscito all'inizio di aprile, ha negato qualsiasi accusa. Il suo avvocato, Billy Gibbens, ha condannato ladell'e ha fatto notare che il libro è ancora in vendita all'estero. "W.W. Norton ha preso la drasticaunilaterale di ritirare le copie dellasulla base di accuse false e infondate ...