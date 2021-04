San Marino abolisce il coprifuoco e lavora ai protocolli per le discoteche (Di mercoledì 28 aprile 2021) 28 aprile 2021 – San Marino Covid: abolito il coprifuoco, restano come restrizioni soltanto l’obbligo di mascherina e il divieto di assembramento. Per ora. Sì, perché la Repubblica guarda con ottimismo all’estate e, forte della campagna vaccinale di successo, sta preparando nuovi protocolli per lo svolgimento delle attività di svago, compresi i locali e i balli. La sfida alla Riviera Romagnola è aperta. Abolito il coprifuoco Dal 26 aprile 2021 San Marino non ha più il coprifuoco: bar e ristoranti non hanno limiti di orario, nessuna restrizione per gli spostamenti all’interno del territorio statale. L’unico divieto rimasto è quello agli assembramenti e della mascherina. I numeri sono infatti incoraggianti: ieri i contagi registrati erano tre. L’Istituto di sicurezza sociale sammarinese ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) 28 aprile 2021 – SanCovid: abolito il, restano come restrizioni soltanto l’obbligo di mascherina e il divieto di assembramento. Per ora. Sì, perché la Repubblica guarda con ottimismo all’estate e, forte della campagna vaccinale di successo, sta preparando nuoviper lo svolgimento delle attività di svago, compresi i locali e i balli. La sfida alla Riviera Romagnola è aperta. Abolito ilDal 26 aprile 2021 Sannon ha più il: bar e ristoranti non hanno limiti di orario, nessuna restrizione per gli spostamenti all’interno del territorio statale. L’unico divieto rimasto è quello agli assembramenti e della mascherina. I numeri sono infatti incoraggianti: ieri i contagi registrati erano tre. L’Istituto di sicurezza sociale sammarinese ...

