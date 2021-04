Record stagionale di ascolti per La Vita in diretta con Alberto Matano (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' proprio il caso di dirlo: con Alberto Matano La Vita in diretta ha ripreso... Vita, visti gli ottimi ascolti che ne caratterizzano la stagione. Ieri pomeriggio nuovo Record stagionale con la media ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' proprio il caso di dirlo: conLainha ripreso..., visti gli ottimiche ne caratterizzano la stagione. Ieri pomeriggio nuovocon la media ...

