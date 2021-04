Raz Degan, Akash Kumar la spara grossa: “Sono 10 volte più bello di lui” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bentornati nella rubrica ‘le magiche sparate di Akash Kumar‘. Il modello (top che a 6 anni ha fatto campagna Benetton top di brand top) dopo aver dichiarato di non conoscere Ilary Blasi (che a quanto pare non è top e non ha fatto campagne Benetton a 6 anni), ieri ha detto di essere dieci volte più bello di Raz Degan, che ovviamente non è top. L’ex naufrago (che dichiara di aver vinto L’Isola nonostante soli 7 giorni di permanenza) è stato intervistato dai giornalisti di Casa Chi e si è agitato quando Azzurra Della Penna gli ha chiesto se per la “sua Isola” di fosse ispirato a Raz Degan. “Io Akash Kumar non ho bisogno di essere o imitare Raz Degan. Ho la mia personalità, lui ha la sua carriera io ho la mia. Io a sei ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bentornati nella rubrica ‘le magichete di‘. Il modello (top che a 6 anni ha fatto campagna Benetton top di brand top) dopo aver dichiarato di non conoscere Ilary Blasi (che a quanto pare non è top e non ha fatto campagne Benetton a 6 anni), ieri ha detto di essere diecipiùdi Raz, che ovviamente non è top. L’ex naufrago (che dichiara di aver vinto L’Isola nonostante soli 7 giorni di permanenza) è stato intervistato dai giornalisti di Casa Chi e si è agitato quando Azzurra Della Penna gli ha chiesto se per la “sua Isola” di fosse ispirato a Raz. “Ionon ho bisogno di essere o imitare Raz. Ho la mia personalità, lui ha la sua carriera io ho la mia. Io a sei ...

