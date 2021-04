Philip Roth | la biografia scritta da Baley va al macero

(Di giovedì 29 aprile 2021) Solo tre settimane fa Blake Bailey era con ogni probabilità un uomo felice. La suadi, un volume di circa novecento pagine su cui Bailey aveva lavorato per quasi dieci anni con il pieno sostegno dell’autore di Pastorale americana, era uscita nei primi giorni di aprile per Norton e aveva immediatamente raccolto una quantità di apprezzamenti entusiastici. Per brevità citeremo qui solo una recensione uscita sul New York Times, che porta la firma di una celebre signora … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

In una clamorosa decisione, la casa editrice della biografia dil'ha messa in permanenza fuori stampa dopo le accuse di abusi sessuali al suo autore, Blake Bailey. W. W. Norton ha annunciato la nuova decisione dopo che la scorsa settimana la ...L'autore, Blake Bailey , è finito sotto accusa per molestie e violenza sessuale. E ora è il volume bestseller ": The Biography " a finire al macero. Decisione clamorosa, presa dalla casa editrice statunitense W. W Norton , che si è anche impegnata a donare l'importo dell'anticipo del libro di Bailey ...Norton, che si è anche impegnata a donare l'importo dell'anticipo del libro di Bailey a organizzazioni impegnate nella lotta contro le molestie e la violenza sessuale Quello che era stato annunciato c ...L’autore, Blake Bailey, è finito sotto accusa per molestie e violenza sessuale. Un portavoce di W.W Norton ha fatto sapere che Bailey sarà libero di cercare “altrove un nuovo editore, se lo desidera”.