Parte il valzer delle panchine in Serie A: Spalletti verso Napoli anche per i bookmakers (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCambio di rotta nelle scommesse sul prossimo allenatore del Napoli, dove Luciano Spalletti e' il nuovo protagonista. Ai contatti avviati con il presidente De Laurentiis si aggiunge la conferma dei betting analyst, per i quali l'ex allenatore dell'Inter, con cui al termine della stagione finira' il vincolo, e' la prima scelta per la prossima stagione. Come riporta Agipro, il tecnico toscano si gioca a 3,00 nelle quote Sisal Matchpoint, che comunque non chiudono al piano B. Dovesse sfumare la trattativa con Spalletti, la prima alternativa e' Ivan Juric, gia' uno dei nomi caldi delle ultime settimane. L'allenatore del Verona e' a 4,00, mentre al momento appare ben piu' remota l'opzione Italiano (a 16,00), piazzato dietro Allegri e De Zerbi, entrambi a 12,00. Resiste a 9,00 l'ipotesi ...

