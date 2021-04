Omicidio nel Reggiano, il figlio resta in carcere (Di mercoledì 28 aprile 2021) resta in carcere Marco Eletti, il 33enne accusato di Omicidio nei confronti del padre Paolo e del tentato Omicidio della madre Sabrina Guidetti, avvenuto sabato a San Martino in Rio, nella Bassa in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021)inMarco Eletti, il 33enne accusato dinei confronti del padre Paolo e del tentatodella madre Sabrina Guidetti, avvenuto sabato a San Martino in Rio, nella Bassa in ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio nel Cappato e Welby assolti anche in Appello per il suicidio assistito di Davide Trentini ... che riguarda l'omicidio del consenziente. Parziale è l'abrogazione poiché si chiede che rimangano intatte le aggravanti nel caso in cui vengano coinvolte persone fragili. "Per tutte le altre persone ...

Omicidio nel Reggiano, il figlio resta in carcere Resta in carcere Marco Eletti, il 33enne accusato di omicidio nei confronti del padre Paolo e del tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti, avvenuto sabato a San Martino in Rio, nella Bassa in provincia di Reggio Emilia. È la decisione del gip Dario De Luca, dopo l'udienza di convalida, nella quale l'...

Omicidio nel Reggiano: figlio non risponde al Gip Agenzia ANSA Peter Neumair ucciso dal figlio Benno: corpo ritrovato dopo mesi nell’Adige Peter Neumair è stato ritrovato dopo mesi nell'Adige in avanzato stato di decomposizione. Ad uccidere lui e la moglie il figlio Benno ...

Francia: arrestati 7 ex terroristi “rossi” su richiesta dell’Italia Stampa Sette ex terroristi rossi, di cui alcuni appartenenti alle Brigate rosse, sono stati arrestati a Parigi, in Francia, nel corso di una operazione che vede impegnate la Direzione centrale dell’An ...

