Niantic annuncia le date del Pokémon Go Fest 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Niantic annuncia

... molti esploratori dihanno trovato un significato incredibile nel giocare e interagire con altri esploratori ", ha affermato il CEO diJohn Hanke in un post sul blog chel'...... molti esploratori dihanno trovato un significato incredibile nel giocare e interagire con altri esploratori ", ha affermato il CEO diJohn Hanke in un post sul blog chel'...Tutti i giocatori di Pokémon Go vedranno spuntare regali sponsorizzati nel gioco, che portano con loro un messaggio sponsorizzato e un regalo a chiunque ne apra uno. Questi "regali" appariranno dopo a ...Il Pokémon GO Fest si farà anche quest'anno, lo annuncia Niantic. Dopo aver comunicato tutti i dettagli di maggio 2021 del gioco in realtà aumentata, Niantic ha annunciato oggi l’edizione del 2021 del ...