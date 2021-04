Napoli in esclusiva su PES dal 2023! Addio FIFA! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con un comunicato ufficiale la SSC Napoli e Konami hanno annunciato l’avvio di una partnership che porterà, fra le altre cose, la software house giapponese ad essere l’unica, a partire dalla stagione 2022/23, a poter utilizzare la licenza esclusiva del club partenopeo su PES 2023. Il Napoli sarà dunque ancora presente su FIFA 22 ma L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con un comunicato ufficiale la SSCe Konami hanno annunciato l’avvio di una partnership che porterà, fra le altre cose, la software house giapponese ad essere l’unica, a partire dalla stagione 2022/23, a poter utilizzare la licenzadel club partenopeo su PES 2023. Ilsarà dunque ancora presente su FIFA 22 ma L'articolo proviene da FUT Universe.

