Napoli, De Laurentiis: “Nessuno caccerà Gattuso”, spunta il patto con la squadra (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gattuso è riuscito a portare il Napoli in piena zona Champions. Gli azzurri sono la squadra più in salute della serie A, secondi nel girone di ritorno. A sole cinque giornate dal termine Aurelio De Laurentiis e i tifosi azzurri sognano il ritorno nella massima competizione europea. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, nello spazio dedicato al calcio Napoli, rivela alcuni retroscena legati al rapporto tra De Laurentiis e la squadra: “De Laurentiis non vuole che la squadra venga distratta da questioni esterne. Il presidente ha fatto una richiesta ai suoi calciatori: “Voglio la massima attenzione, ci sarà modo e tempo di parlare del futuro”, il messaggio del patron. La presenza negli spogliatoi, prima di ogni gara, dimostra la ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 aprile 2021)è riuscito a portare ilin piena zona Champions. Gli azzurri sono lapiù in salute della serie A, secondi nel girone di ritorno. A sole cinque giornate dal termine Aurelio Dee i tifosi azzurri sognano il ritorno nella massima competizione europea. L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, nello spazio dedicato al calcio, rivela alcuni retroscena legati al rapporto tra Dee la: “Denon vuole che lavenga distratta da questioni esterne. Il presidente ha fatto una richiesta ai suoi calciatori: “Voglio la massima attenzione, ci sarà modo e tempo di parlare del futuro”, il messaggio del patron. La presenza negli spogliatoi, prima di ogni gara, dimostra la ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis Napoli, continui contatti con Spalletti: la ultime sulla situazione allenatore Il presidente del Napoli De Laurentiis in continuo contatto con Luciano Spalletti. L'avventura di Gattuso sembra giunta al capolinea L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli pare essere giunta al ...

Repubblica - Gattuso - De Laurentiis non c'è una chiusura totale Il finale di campionato di Gennaro Gattuso con il Napoli invita Aurelio De Laurentiis ad ammorbidire la sua posizione e cercare di convincere il tecnico a restare. L'ipotesi Luciano Spalletti è dettata però dalla volontà del tecnico calabrese di ...

Il tweet di De Laurentiis dopo Torino-Napoli: "Abbiamo dominato" Corriere dello Sport.it Gazzetta: Spalletti chiede 4 milioni per venire al Napoli, De Laurentiis ne offre 2 e mezzo - ilNapolista “Allo stato attuale, il nome di Luciano Spalletti è quello più forte, il profilo ideale se dovesse arrivare la Champions League. Ormai, le loro strade sono destinate a dividersi, perché anche Rino Gat ...

Napoli, c'è Spalletti per la Champions! Ecco la strategia di De Laurentiis Ormai, le loro strade sono destinate a dividersi, perché anche Rino Gattuso ha deciso che l’esperienza fatta in questo anno e mezzo di Napoli possa bastare In caso di Europa League Juric, Italiano o D ...

