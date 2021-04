Messi - Psg, Koeman: 'Per me deve chiudere la carriera qui' (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Voci Messi al Psg? Non mi interessano, la sua carriera deve chiudersi al Barcellona" . Così Ronald Koeman , allenatore del Barcellona, a proposito dei rumors sul futuro del fuoriclasse argentino. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Vocial Psg? Non mi interessano, la suachiudersi al Barcellona" . Così Ronald, allenatore del Barcellona, a proposito dei rumors sul futuro del fuoriclasse argentino. Il ...

Advertising

capuanogio : Secondo #MD il #Psg ha presentato a #Messi un'offerta per un contratto biennale con opzione per un terzo anno che v… - SkySport : Messi al Psg? In Brasile svelano l'offerta dei francesi - TMit_news : Messi al PSG? I primi dettagli dell'offerta impareggiabile fatta dai parigini - UgoBaroni : RT @SkySport: Messi al Psg? In Brasile svelano l'offerta dei francesi - fisco24_info : Il PSG torna su Messi, proposta 'irraggiungibile': Argentino in scadenza col Barca e ancora non si parla di rinnovo -