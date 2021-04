“Maria, ca*** ma vaf***!”. Gianni Sperti, lo scherzo de Le iene è davvero pesante. Interviene anche la De Filippi e l’opinionista diventa una furia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bruttissimo scherzo a Gianni Sperti che è stato vittima de Le iene che, nel giorno del suo compleanno, con la complicità del suo avvocato, di Tina Cipollari, di Maria De Filippi e di Cinzia (sorella dell’opinionista). Tutto inizia con Cinzia e un amico, Gianni, dopo aver fatto un brindisi in un bar, si è messo in auto. Alla guida la sorella che, intenta nell’effettuare la retro, ha investito un pedone, finto. Un urto di poco conto. Eppure l’uomo ha cominciato ad urlare a squarciagola, tanto che è stata chiamata un’ambulanza. Poco dopo l’opinionista di Uomini e donne ha detto al tamponato: “C’è un testimone, è una simulazione, dai! Se non è vero diventa un reato. Questo è matto”. Neanche un’ora dopo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bruttissimoche è stato vittima de Leche, nel giorno del suo compleanno, con la complicità del suo avvocato, di Tina Cipollari, diDee di Cinzia (sorella del). Tutto inizia con Cinzia e un amico,, dopo aver fatto un brindisi in un bar, si è messo in auto. Alla guida la sorella che, intenta nell’effettuare la retro, ha investito un pedone, finto. Un urto di poco conto. Eppure l’uomo ha cominciato ad urlare a squarciagola, tanto che è stata chiamata un’ambulanza. Poco dopodi Uomini e donne ha detto al tamponato: “C’è un testimone, è una simulazione, dai! Se non è veroun reato. Questo è matto”. Neun’ora dopo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria ca*** Erba medica, una strada per economia del futuro Così Maria Teresa Pacchioli del Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, che è al fianco della Filiera Italiana foraggi come partner scientifico. Il progetto è partito verso la ...

FVG PRIDE: Settembre 2021 a GORIZIA e NOVA GORICA ... tutti aspetti che ancor oggi vengono ignorati e negati dalla politi ca, dalle istituzioni e dalla ... Violenze che spesso assumono un profilo tragico, come la vicenda di Ciro e Maria Paola Gaglione e il ...

Effetto Dior sulle artiste Tomaso Binga, Claire Fontaine, Marinella Senatore e Silvia Giambrone hanno realizzato le opere/scenografie per le ultime sfilate di Dior sotto la direzione creativa di Maria Grazia Chiuri. Le ricadure ...

Addio alla contessa dei vini e studiosa d’arte Laura d’Attimis-Maniago Martinengo Marchiò aveva 92 anni. Il figlio gestisce la storica azienda a Buttrio. Oggi i funerali ...

