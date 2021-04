M5S | F De Vito | comparto wedding | subito sostegni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. – Dare un immediato sostegno economico aldegli eventi privati, cerimonie e matrimoni, uno dei settori piu’ colpiti dalla pandemia. Questo l’obiettivo della Mozione presentata da Francesca De, consigliera M5S alla Regione Lazio. “Il Decretoapprovato dal governo- spiega la consigliera De- prevede un fondo da 200 milioni di euro da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid, incluse le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.” “Queste risorse, unite ai fondi in arrivo dal Recovery Plan, permetteranno di attuare tutti gli interventi necessari per aiutare il settore sempre piu’ in crisi. Ildegli eventi privati e delle cerimonie- chiarisce la consigliera M5S- coinvolge non solo ...