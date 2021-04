La terra trema, scossa di terremoto 6.1. Crolli, danni e cittadini in strada (Di mercoledì 28 aprile 2021) Palazzi crollati, strade dissestate, crepe, e tantissima paura per una scossa di terremoto magnitudo 6.1. sulla scala Richter. I cittadini si sono svegliati con un fortissimo boato e potenti vibrazioni che hanno causato Crolli nell’area nord-est del Paese. Secondo l’Istituto americano di geofisica, il sisma ha avuto una profondità di ventinove chilometri. Per fortuna, almeno per il momento, non si registrano vittime. La scossa è stata sentita fino a 150 chilometri dall’epicentro, con segnalazioni di Crolli e movimenti tellurici che hanno oscillare edifici e provocato crepe nei muri. Dopo la prima scossa il centro di vulcanologia e geofisica ha registrato diverse repliche di assestamento.



