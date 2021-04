La Cavese fa suo il derby con la Turris | 3-0

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa certezza aritmetica della retrocessione in serie D non ha spento l’animo della, che nel penultimo turno del girone C di serie C si è aggiudicata con il punteggio di 3-0 ilcon laal Simonetta Lamberti, dove si sono affrontate due squadre ormai senza obiettivi. La, infatti, dopo la netta vittoria della precedente giornata sul Bari aveva già messo in cassaforte la salvezza. Lasi è dunque congedata dal Lamberti con una vittoria al termine di una stagione tormentata e piena di problemi extra-campo. Al 20? il vantaggio di Pompetti che interviene sugli sviluppi di un calcio piazzato e firma l’uno a zero. Passano soltanto tre minuti e arriva il raddoppio con Gerardi che sfrutta l’assist di Senesi e batte Barone. Il tris arriva al 24? con ...