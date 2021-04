Imprese | Unioncamere | digitale leva per ridurre gap ma molta strada da fare

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La pandemia ha accresciuto i divari territoriali, di genere, di età e fra i settori produttivi, ma ilè laper ridurli. Come mostra il dossier presentato oggi da, nel corso dell’Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio, l’utilizzo delle nuove tecnologie limita le differenze tra piccole e medio-grandi aziende, contribuisce a sostenere la governance dellemanifatturiere a conduzione familiare, agevola il recupero delle aziende dei servizi, più tartassate dal Covid. Ma c’è ancorada: solo il 26% delleitaliane è a conoscenza del Piano Impresa 4.0 e, tra queste, il 9%, pur conoscendolo, comunque non investe. Per il resto, vale a dire per i due terzi della manifattura italiana, gli ...

Così il capo dello Stato in un messaggio a. "Siamo di fronte a una grande opportunità, ... "Il ruolo delleè centrale","va incentivata l'imprenditorialità giovanile e femminile", ha ...... il referente più vicino alle micro, piccole e mediesui temi cruciali per lo sviluppo del nostro Paese". Secondo i dati die del Centro studi Guglielmo Tagliacarne, il 70% delle ...Roma, 28 apr. (askanews) - "Il ruolo delle imprese è centrale per la ripresa. In particolare va incentivata la crescita della imprenditorialità giovanile e femminile così come l'attenzione all'ambito ...Il digitale è la leva per ridurre i divari tra territori, generi, età e settori che si sono allargati nella pandemia, secondo l'analisi di Unioncamere presentata nel corso dell'Assemblea dei president ...