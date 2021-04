Golf | torna l’Open d’Italia femminile a fine maggio | 25a edizione in Piemonte

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo sette anni il grandeinternazionalein Italia anche sul fronte. Dal 28 al 30, infatti, andrà in scena, nell’ambito del Ladies European Tour, l’numero 25 del, ribattezzato come Ladies Italian Open. In particolare, l’evento avrà luogo alClub Margara di Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria. Si tratta della prima volta che il torneo si disputerà nel. Saranno 126 le giocatrici presenti in questa tre giorni, per un montepremi complessivo che ammonterà a 200.000 euro. IlClub Margara si compone di due percorsi, entrambi da 18 buche, uno intitolato al fondatore del club, Glauco Lolli Ghetti, e l’altro chiamato “La Guazzetta”. Ha già ospitato ...