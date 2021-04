Giggs in tribunale per le accuse di aggressione: 'Sono innocente' (Di mercoledì 28 aprile 2021) MANCHESTER (REGNO UNITO) - L'ex stella del Manchester United , Ryan Giggs , respinge le accuse di violenza. Il gallese è comparso davanti ai giudici del tribunale della città inglese per l'aggressione ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021) MANCHESTER (REGNO UNITO) - L'ex stella del Manchester United , Ryan, respinge ledi violenza. Il gallese è comparso davanti ai giudici deldella città inglese per l'...

Ultime Notizie dalla rete : Giggs tribunale Giggs in tribunale per le accuse di aggressione: 'Sono innocente' MANCHESTER (REGNO UNITO) - L'ex stella del Manchester United , Ryan Giggs , respinge le accuse di violenza. Il gallese è comparso davanti ai giudici del tribunale della città inglese per l'aggressione nei confronti di due donne lo scorso novembre a Salford, ma anche ...

Galles: Ryan Giggs in tribunale nega le accuse di violenza sulla ex L'ex ala del Manchester United Ryan Giggs è comparso in tribunale e ha negato di aver aggredito due donne, inclusa un'ex fidanzata che lo ha accusato di violenza e coercizione. Il 47enne Giggs è salito per la prima volta sul banco degli ...

