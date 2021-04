Gemma Galgani lascia Uomini e Donne d’accordo con la redazione | Lo scoop bomba “Maria la vuole in un altro programma Ecco quale”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è ormai il più popolare dating show di Canale 5 condotto daDe Filippi. Ultimamente la padrona di casa sta facendo grossi cambiamenti all’interno del suo. Molti cavalieri e dame over di vecchia data sono stati invitati are la trasmissione o non sono stati più invitati a tonare. Il motivo? una sorta di svecchiamento per puntare su volti nuovi e più interessanti. E secondo le indiscrezioni raccolte dalladi Cronaka 12 uno dei personaggi più amati e discussi del, sarebbe prossima are Nelle ultime puntate di, la Dama di Torino del Trono Over si è spesso sfogata per relazioni finite male. La ...