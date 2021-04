E' scomparso Peppe | personaggio storico del borgo medievale | Offagna in lacrime

(Di mercoledì 28 aprile 2021)piangedell'acqua, come riportava ieri anche il suo manifesto funebre. Se ne è andato lunedì sera a 85 anni Giuseppe Governatori,del, di ...

OFFAGNA - Offagna piange Peppe dell'acqua, come riportava ieri anche il suo manifesto funebre. Se ne è andato lunedì sera a 85 anni Giuseppe Governatori, personaggio storico del borgo medievale, di cui è stato punto di ...Giornata di lutto per l'Orlandina Basket
OFFAGNA - Offagna piange Peppe dell'acqua, come riportava ieri anche il suo manifesto funebre. Se ne è andato lunedì sera a 85 anni Giuseppe Governatori, personaggio ...
"La rosa è viva e fiorirà certamente". Antonio Gramsci, morto a Roma il 27 aprile 1937.