Ddl Zan | finalmente c’è la calendarizzazione in Senato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) «La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva». È arrivato l’annuncio più atteso. Lo comunica direttamente dai suoi profili social è Alessandro Zan, deputato dem e relatore dell’omonimo disegno di legge alla Camera. «Dopo tanti mesi di stallo a causa del suo presidente il leghista Ostellari, che la teneva nel cassetto e impediva alla Commissione in senato di iniziare una discussione e poi una votazione in parlamento», spiega Zan.