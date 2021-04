Coronavirus a Milazzo: i positivi in città sono 97, 11 in meno rispetto a ieri (Di mercoledì 28 aprile 2021) Coronavirus a Milazzo: un report confortante che conferma come il trend nell’ultima settimana sia costantemente diminuito di almeno 50 unità Ancora un consistente calo di contagiati a Milazzo e dato complessivo che ritorna sotto le tre cifre. Il report comunicato oggi dall’Asp al sindaco di Milazzo indica infatti 97 positivi, ben 11 in meno rispetto alla giornata di ieri. Un report confortante che conferma come il trend nell’ultima settimana sia costantemente diminuito di almeno 50 unità. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021): un report confortante che conferma come il trend nell’ultima settimana sia costantemente diminuito di al50 unità Ancora un consistente calo di contagiati ae dato complessivo che ritorna sotto le tre cifre. Il report comunicato oggi dall’Asp al sindaco diindica infatti 97, ben 11 inalla giornata di. Un report confortante che conferma come il trend nell’ultima settimana sia costantemente diminuito di al50 unità. L'articolo proviene da City Roma News.

