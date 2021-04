Copasir | Rampelli | “Manomessi i rapporti maggioranza-opposizione | tremano i polsi…”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) «C’è manomissione neitra, alle persone più sensibilile vene nei polsi». Iltiene sempre banco. Fabio, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è duro nel suo intervento alla conferenza stampa La democrazia del diritto. I precedenti tenuti nascosti, in Sala Nassiriya al Senato. Nei giorni scorsi 51 costituzionalisti e politologi hanno firmato la lettera appello ai presidenti delle Camere per chiedere che sia “ripristinata la legalità costituzionale”. Con l’obiettivo di affidare all’e, quindi a Fratelli d’Italia, la guida del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Così come prescrive espressamente la legge 124 del 2007.: ...