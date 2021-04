Conte-Inter | il retroscena | Dopo Mourinho Moratti non lo volle per un motivo preciso

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterVerona, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ???? #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari selezionati da Antonio Conte per #SpeziaInter! ???? #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE! Vigilia di #InterVerona: in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte - sportface2016 : #Inter, Steven #Zhang è già arrivato a Milano: ecco la fitta agenda del presidente nerazzurro - CMercatoNews : ???? #Inter, doppio assalto dall'#Arsenal: #Lukaku e #Barella nel mirino dei Gunners -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Inter

Ma se da una lato il trofeo è al 95% vinto, dall'altro l'deve cominciare a programmare il ... Plusvalenzecon ogni probabilità riporterà lo Scudetto in nerazzurro dopo 11 anni, ma l'idea è ...L'allenatore ha parlato anche della sua squadra del cuore, l', e di Antonio. ' Lui come Trapattoni? Per me no, sono epoche diverse - ha aggiunto - . Rimarrebbe al posto di? Ho un ...Il ritorno di Zhang e il prestito da 260 milioni scriveranno il futuro dell’Inter: plusvalenze con gli esuberi per trattenere i big ...Se avevo un'idea? Conte e lui se lo ricorda. Ne avevamo parlato in uno stadio dopo una partita dell'Inter, si chiacchierava e gliel'avevo buttata là. Lui aveva idee chiare.Il problema vero è che in ...