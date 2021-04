Confermato un nuovo (e anticipato) attore in Peaky Blinders (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mentre i fan di Peaky Blinders sono ancora addolorati per la morte di Helen McCrory, le riprese della sesta e ultima stagione della serie vanno avanti. Nei giorni scorsi è stato avvistato sul set un nuovo attore: si tratta di Stephen Graham. Quale sarà il suo ruolo? Un nuovo attore in Peaky Blinders 6 Nell’aprile 2020 era stato lo stesso Stephen Graham a raccontare di essere nel cast di Peaky Blinders 6. Nonostante la produzione fosse in quel momento ferma a causa della pandemia, il creatore della serie aveva appoggiato la notizia. “Avrei dovuto già iniziare, ma è sospesa a tempo indeterminato”, erano state le parole di Stephen. Tuttavia, per quanto riguarda il ruolo della new entry nella stagione finale della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mentre i fan disono ancora addolorati per la morte di Helen McCrory, le riprese della sesta e ultima stagione della serie vanno avanti. Nei giorni scorsi è stato avvistato sul set un: si tratta di Stephen Graham. Quale sarà il suo ruolo? Unin6 Nell’aprile 2020 era stato lo stesso Stephen Graham a raccontare di essere nel cast di6. Nonostante la produzione fosse in quel momento ferma a causa della pandemia, il creatore della serie aveva appoggiato la notizia. “Avrei dovuto già iniziare, ma è sospesa a tempo indeterminato”, erano state le parole di Stephen. Tuttavia, per quanto riguarda il ruolo della new entry nella stagione finale della ...

