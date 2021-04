Ceballos | «Real Madrid? Tornerò con o senza Zidane»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dani, centrocampista delin prestito all’Arsenal, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Onda Cero Dani, centrocampista delin prestito all’Arsenal, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Onda Cero. Le sue dichiarazioni. «Ho ancora due anni di contratto con il. Un altro prestito sarebbe difficile per entrambe le parti. Devo sistemarmi, sto per compiere 25 anni e voglio sentirmi importante, avere continuità. Ci penseremo tra qualche settimana, analizzeremo tutte le opzioni: mi piace la Liga, si addice meglio al mio stile di gioco. Da due anni sono in Inghilterra e ho imparato molto. Il? Sono tutte supposizioni:, ...

... rilancia un vecchio obiettivo, Dani. Lo spagnolo, che il Milan cercò almeno un paio di estati fa, potrebbe tornare di moda. Il giocatore è pronto a far ritorno alMadrid, dopo due anni ...In una fase della stagione in cui sembra che il calciomercato sia fermo, il vicepresidente delBetis, José Miguel Lopez Catalan, intervistato da Sky Sport, rivela un retroscena molto ...e ...Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in prestito all'Arsenal, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Onda Cero Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid in prestito all'Arsenal, ha par ...