Caso Suarez | Agnelli ai magistrati | “La vicenda è stata gestita da Paratici”

Caso Suarez, il verbale di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus: "A gestire la vicenda è stato Fabio Paratici". ROMA – E' stato ascoltato lo scorso 26 gennaio il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sul Caso Suarez. Il numero uno della società bianconera, come riportato dal Corriere della Sera, ha negato un suo coinvolgimento in questa vicenda. "Il trasferimento – la sua versione – è stato gestito interamente dal direttore sportivo Fabio Paratici. Lui ha ampia delega nei limiti del budget assegnato e a lui compete la scelta in relazione all'ingaggio. Naturalmente mi in forma in modo occasionale e casuale". La trattativa per Suarez Durante l'interrogatorio ...

