Calciomercato Inter | alla ricerca di un laterale sinistro | i nomi nel mirino

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’è giàdi rinforzi, neldueper regalare a Conte un esternoa tutta fascia per la prossima stagione L’pensa già al mercato eprossima stagione: come riporta la Gazzetta dello Sport i nerazzurri starebbero sondando il terreno per due esterni sinistri da regalare a Conte. Il nome più caldo è quello dell’esterno del Chelsea Emerson Palmieri, che Conte volle ai blues durante la sua esperienza e conosce bene. Di seguito il nome di Alessandro Florenzi, jolly in tutto il campo su cui il Psg non ha ancora comunicatoRoma l’intenzione di riscattarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

