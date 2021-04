Brigate Rosse, arrestati in Francia ex membri. L’Italia aveva presentato una lista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex brigatisti rossi sono stati arrestati in Francia su richiesta delL’Italia. mentre altri tre risultano latitanti e sono ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 e gli anni ’80. L’Italia aveva presentato una lista con dei nomi, tra questi Giorgio Pietrostefani il mandante dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Fanno sapere dall’Eliseo che “la decisione di trasmettere alla giustizia i dieci nomi (sulle 200 persone che L’Italia da anni reclama dalla Francia) e’ stata presa dal presidente Emmanuel Macron e “si inserisce rigorosamente” nella dottrina francese di concedere asilo agli ex brigatisti ad eccezione che per i reati di sangue. Oltre a Pietrostefani nella lista ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex brigatisti rossi sono statiinsu richiesta del. mentre altri tre risultano latitanti e sono ricercati. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 e gli anni ’80.unacon dei nomi, tra questi Giorgio Pietrostefani il mandante dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi. Fanno sapere dall’Eliseo che “la decisione di trasmettere alla giustizia i dieci nomi (sulle 200 persone cheda anni reclama dalla) e’ stata presa dal presidente Emmanuel Macron e “si inserisce rigorosamente” nella dottrina francese di concedere asilo agli ex brigatisti ad eccezione che per i reati di sangue. Oltre a Pietrostefani nella...

Advertising

fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse: sono accusati di attentati terroristici durante gli Anni di P… - TgLa7 : Sette ex membri delle #Brigate #Rosse sono stati arrestati stamani in #Francia su richiesta dell'Italia, mentre alt… - RaiNews : Tre sono in fuga - Magamag76377872 : RT @MarcoSanavia1: Quando vedrò questi assassini strisciare come vermi in catene, aprirò una bottiglia di Starka invecchiata 70 anni. http… - alexarmuzzi : RT @Corriere: Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse su richiesta dell’Italia -