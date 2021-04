Biden fa tris e lancia la rivoluzione fiscale americana

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Joene aveva fatto uno dei bastioni della sua campagna elettorale: un riassettosu larga scala per stravolgere gli equilibri dell’amministrazione Trump. E dunque, meno tasse sul ceto medio e basso e strettasui grandi patrimoni e redditi alti. Ora il progetto del presidente democratico sta prendendo corpo e forma, assumendo il volto del terzo pacchetto di aiuti pandemici per l’economia reale, l’American families plan. Valore: 1.800 miliardi. Prima però, altri due piani di aiuti sono stati annunciati. Il pacchetto da 1,9 trilioni a inizio anno, l’American Rescue Plan, con cui erogare sussidi immediati a vecchi e nuovi poveri a cui è seguito un secondo sforzo, quello per le infrastrutture, da 3 trilioni di dollari. In tutto, quasi 5 mila miliardi, a cui ora si aggiungono i 1.800 del piano ...