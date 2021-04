Amici 20, il daytime su Canale 5: i ballerini hanno una seconda chance (Di mercoledì 28 aprile 2021) I ballerini PERDONATI DA MARIA DE FILIPPI Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda il 28 Aprile su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi dà un’altra possibilità agli allievi di ballo. LEGGI ANCHE Amici 20, I ballerini VENGONO RIMPROVERATI DA MARIA DE FILIPPI Durante il daytime di martedì 27 Aprile, tutti i ballerini sono stati rimproverati da Maria De Filippi. Tutti i concorrenti difatti erano stati convocati alle ore 13.30 in studio per una gara a televoto, ma i ballerini non si sono fatti vivi. La conduttrice ha perciò annullato la gara per i ballerini. IL DISPIACERE DEGLI ALLIEVI Ovviamente tutti e quattro si sono sentiti molto in colpa, in particolare Giulia Stabile che è scoppiata in lacrime. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) IPERDONATI DA MARIA DE FILIPPI Nella puntata deldi20 andata in onda il 28 Aprile su5, la conduttrice Maria De Filippi dà un’altra possibilità agli allievi di ballo. LEGGI ANCHE20, IVENGONO RIMPROVERATI DA MARIA DE FILIPPI Durante ildi martedì 27 Aprile, tutti isono stati rimproverati da Maria De Filippi. Tutti i concorrenti difatti erano stati convocati alle ore 13.30 in studio per una gara a televoto, ma inon si sono fatti vivi. La conduttrice ha perciò annullato la gara per i. IL DISPIACERE DEGLI ALLIEVI Ovviamente tutti e quattro si sono sentiti molto in colpa, in particolare Giulia Stabile che è scoppiata in lacrime. ...

