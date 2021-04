William e Harry | nuovo segnale di pace grazie a mamma Diana

(Di martedì 27 aprile 2021) Londra chiama, Montecito risponde. William e Harry, reduci dalla chiacchierata al funerale del nonno Filippo, hanno deciso di comune accordo di concedere in prestito l’abito nuziale di Lady Diana per la mostra speciale Royal Style in the Making, allestita nell’Orangery di Kensington Palace dal 3 giugno di quest’anno al 2 gennaio 2022. Un piccolo gesto, ma che potrebbe nascondere un forte valore simbolico.

Advertising

giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Fare fuori #HarryeMeghan dalla royal family' Il piano principe Carlo #27aprile @giadinagrisu - tempoweb : 'Fare fuori #HarryeMeghan dalla royal family' Il piano principe Carlo #27aprile @giadinagrisu… - Mooney273 : @xxperfectnowxx È divertente. Ho iniziato a seguire gli 1D per una FF su Wattpad dove Harry recitava un certo Willi… - vogue_italia : Harry e William hanno dato l'ok: l'abito da sposa di Lady Diana sarà esposto a Kensington Palace - Cristin67233776 : @lasimoek @Fede_Dreamer_ @Giulian86096510 @Tiziana70686591 @Monica130999 @mairell5 @Silviasottocor1 @ChinaB14756169… -

Ultime Notizie dalla rete : William Harry

Levin, che ha pubblicato ': A Biography of a Prince', sottolinea che la regina Elisabetta ha ... e quindi estendersi solo al primogenito, a sua moglie Catherine e ai loro figli, George, ...A questo scopo avrebbe persino convocato un summit famigliare, a cui dovrebbero partecipare il principee, naturalmente, la regina Elisabetta. Carlo sarebbe pronto a innescare una serie di ...La telefonata di Meghan. Nel frattempo Meghan ha pensato di fare una telefonata a sua nonna per dimostrargli la vicinanza Harry e Meghan stanno tentando di riavvicinarsi alla Royal Family ed in partic ...Harry d’Inghilterra e il grande gelo con la Royal Family: potrebbe non tornare in Gran Bretagna per l’inaugurazione della statua alla ...