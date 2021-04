Violenza sessuale su minori: arrestato un sacerdote della diocesi di Piazza Armerina (Di martedì 27 aprile 2021) “Reati aggravati dal fatto di essere stati consumati in danno di minori a lui affidati per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica”. Questa è l’accusa mossa dalla Procura di Enna nei confronti del sacerdote della diocesi di Piazza Armerina finito, questa mattina, agli arresti domiciliari. Una storia di violenze e atti sessuali nei confronti di minori iniziati durante il suo periodo da seminarista e perpetrati anche dopo esser stato ordinato sacerdote. Piazza Armerina, sacerdote arrestato per Violenza sessuale su minori Come riporta il Giornale di Sicilia, le indagini sono partite lo scorso mese di dicembre, quando ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Reati aggravati dal fatto di essere stati consumati in danno dia lui affidati per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica”. Questa è l’accusa mossa dalla Procura di Enna nei confronti deldifinito, questa mattina, agli arresti domiciliari. Una storia di violenze e atti sessuali nei confronti diiniziati durante il suo periodo da seminarista e perpetrati anche dopo esser stato ordinatopersuCome riporta il Giornale di Sicilia, le indagini sono partite lo scorso mese di dicembre, quando ...

