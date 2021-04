Un'azienda californiana sta provando a realizzare il salmone in laboratorio (Di martedì 27 aprile 2021) Wildtype sta sperimentando lo sviluppo in laboratorio delle cellule di salmone per coltivare un prodotto simile a quello vero per gusto, consistenza e profilo nutrizionale.... Leggi su dday (Di martedì 27 aprile 2021) Wildtype sta sperimentando lo sviluppo indelle cellule diper coltivare un prodotto simile a quello vero per gusto, consistenza e profilo nutrizionale....

Un'azienda californiana sta provando a realizzare il salmone in laboratorio DDay.it - Digital Day Apple M2: avviata la fase di produzione da TSMC Nelle fabbriche TSMC avrebbero già preso il via i lavori sulla realizzazione Apple M2, cuore pulsante dei computer Mac di prossima generazione.

