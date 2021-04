Tieni accesa la macchina | 2 minuti e torno Draghi intercettato con l' autista | drammatica verità sul Recovery | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Vigilia tesa a Palazzo Chigi. Striscia la notizia manda in onda un servizio sulla "preparazione" di Marioalla presentazione ufficiale del suoPlan, appuntamento cruciale per il Paese. "La scelta di riaprire le attività è stata dettata dal dato scientifico chiaro: la gente stava a sbrocca'", scrive il premier. E al telefono con l'amica Ursula Von der Leyen, assicura: "Volevo avvertirvi che sulnon mi calerò le braghe. No no in senso figurato. Quando mi dici così, mi si accende il coprifuoco dentro...". Stiamo parlando, ovviamente, di Dario Ballantini, strepitoso imitatore del premier e colonna di Striscia. Dopo i convenevoli, via al classico giro per le strade di Roma, tra un Palazzo della politica e un deputato e un senatore. A cadere nelle maglie di ...