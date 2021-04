Spari contro braccianti a Foggia, Soumahoro: “In questi campi la vita dei lavoratori non conta nulla. Non fermeremo la nostra lotta per i diritti” (Di martedì 27 aprile 2021) A Foggia tre migranti africani sono stati vittime di un agguato, colpiti da Spari di un fucile a pallini. Si tratta di braccianti che lavorano nei campi. Sull’accaduto è intervenuto Aboubakar Soumahoro. Il sindacalista della “Lega braccianti” ha chiesto che venga fatta immediata luce sull’episodio e ha annunciato la convocazione di un’assemblea “delle lavoratrici e dei lavoratori perché questi attentati alla vita di uomini e donne, non piegheranno e non fermeremo la nostra lotta per i diritti e per la dignità socio lavorativa di tutte e di tutti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Atre migranti africani sono stati vittime di un agguato, colpiti dadi un fucile a pallini. Si tratta diche lavorano nei. Sull’accaduto è intervenuto Aboubakar. Il sindacalista della “Lega” ha chiesto che venga fatta immediata luce sull’episodio e ha annunciato la convocazione di un’assemblea “delle lavoratrici e deiperchéattentati alladi uomini e donne, non piegheranno e nonlaper ie per la dignità socio lavorativa di tutte e di tutti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

