Scavano per la fibra e trovano il corpo di una donna del X secolo sepolta con il suo bimbo (Di martedì 27 aprile 2021) Scavano per posare la fibra e scoprono le ossa di una donna e del suo bimbo risalenti a oltre mille anni fa. Lo straordinario ritrovamento è avvenuto a Olgiate Molgora in località Beolco. I tecnici ... Leggi su leccotoday (Di martedì 27 aprile 2021)per posare lae scoprono le ossa di unae del suorisalenti a oltre mille anni fa. Lo straordinario ritrovamento è avvenuto a Olgiate Molgora in località Beolco. I tecnici ...

Advertising

GiovannaLollo : RT @Today_it: Gli operai che scavano per la fibra e trovano il corpo di una donna sepolta con il suo bambino - Today_it : Gli operai che scavano per la fibra e trovano il corpo di una donna sepolta con il suo bambino - KT66_Designer : @yenisey74 Beh non ti arrestano all'alba ma ti emarginano, discreditano, scavano nel tuo privato il tutto per Annie… - kirafldn : RT @walkerfldn: i tuoi occhi mi scavano dentro, ti giuro non posso nasconderti niente; fai sembrare il mondo meno freddo mi fai perdere il… - CircusRedTicket : RT @deepamalia: Ma certe canzoni scavano solo per lasciare un vuoto ancora più vuoto, pensavo. -