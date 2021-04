Sampdoria | che cinismo Quagliarella! meglio anche di Dzeko | la statistica

(Di martedì 27 aprile 2021) L’attaccante dellaFabio Quagliarella mostra unmozzafiato, lalo pone sopra il bosniaco EdinLada oggi tornerà in campo per preparare la prossima importante gara di campionato contro la Roma. Sfida mozzafiato tra Fabio Quagliarella ed Edin, capocannonieri delle rispettive squadre. Il capitano dei blucerchiati dimostra unche non sembra avere il numero nove giallorosso. Sono solo cinque le chance sprecate davanti alla porta dal classe ’83, ben 17, invece quelle mancate dal centravanti bosniaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il numero uno nerazzurro vivrà dal vivo le ultime partite della stagione, quelletra Crotone epotrebbero consegnare aritmeticamente lo Scudetto . Una volta festeggiato tutti assieme, ...Curiose le situazioni in casae Lazio . Sia Claudio RanieriSimone Inzaghi sembrano ogni giorno vicini alla firma e poi tutto viene sempre rimandato. La settimana entrante potrebbe ...Cerca minuti per giocarsi il suo futuro che resta appeso tra Udine e Manchester. Senza pressione alcuna ma con molta voglia di mettersi in mostra.GENOVA - Buone notizie per la Sampdoria, in vista della sfida di domenica sera con la Roma. Sia Quagliarella che Ramiirez si sono allenati in gruppo e dunque sono disponibili per questa partita, che a ...