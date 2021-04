Pontecagnano Faiano | il bollettino dei controlli sul territorio

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Continua il lavoro delle Forze dell’Ordine impegnate suldel comune di. A darne notizia è undiramato dall’amministrazione comunale. Ecco alcuni dati che evidenziano un presidio importante della zona. Nello specifico, i Carabinieri della stazione locale, agli ordini del Comandante Fabio Laurentini, registrano: 451effettuati; 2 perquisizione domiciliari; 7 perquisizioni veicolari; 15 denunce in stato di libertà; 1.500,00 euro di refurtiva recuperata; 16 contravvenzioni elevate, di cui 5 per inosservanza delle norme anti-Covid. La Polizia Municipale, nei giorni 23, 24 e 25 Aprile, ha effettuato, su disposizioni del Comandante Franco Lancetta,su 135 autoveicoli. Le Guardie Rurali Ausiliarie, ...

Tempo di Lettura: 2 minuti Continuano i controlli in provincia di Salerno. Nel comune di sono 451 i controlli effettuati, 2 le perquisizione domiciliari, 7 quelle veicolari. Nel corso delle verifiche, le forze dell'ordine hanno denunciato 15 persone in stato di libertà ... Sono 238 i tamponi positivi al Coronavirus comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione Campania su 2.421 tamponi analizzati (tasso di positività al 9.83%). A Salerno città i positivi sono ... Direzione Regionale Musei Campania: da lunedì 26 aprile parte in Campania la 'Primavera' dell'Arte con le riaperture dei musei e luoghi della cultura.