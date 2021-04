Nagelsmann al Bayern: il Lipsia fa muro (Di martedì 27 aprile 2021) Si fa ardua la strada che dovrebbe portare Julian Nagelsmann al Bayern Monaco. Il giovane tecnico del Lipsia, 34 anni, sarebbe il prescelto dai campioni d’Europa per il dopo Flick, che lascerà la panchina a fine stagione per diventare il prossimo Ct della Germania dopo gli Europei, ma il club della Red Bull fa resistenza chiedendo il pagamento della penale presente nel contratto. Nagelsmann al Bayern: il matrimonio si farà? Da sempre tifoso del Bayern Monaco, Nagelsmann vuole fortissimamente sedersi sulla questa panchina tanto che si sarebbe già trovato un accordo tra le parti. Ma il Lipsia non intende fare sconti e pretende il pagamento della clausola pari a 25-30 milioni di euro per liberarlo. Una cifra fin’ora mai spesa per un allenatore e che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Si fa ardua la strada che dovrebbe portare JulianalMonaco. Il giovane tecnico del, 34 anni, sarebbe il prescelto dai campioni d’Europa per il dopo Flick, che lascerà la panchina a fine stagione per diventare il prossimo Ct della Germania dopo gli Europei, ma il club della Red Bull fa resistenza chiedendo il pagamento della penale presente nel contratto.al: il matrimonio si farà? Da sempre tifoso delMonaco,vuole fortissimamente sedersi sulla questa panchina tanto che si sarebbe già trovato un accordo tra le parti. Ma ilnon intende fare sconti e pretende il pagamento della clausola pari a 25-30 milioni di euro per liberarlo. Una cifra fin’ora mai spesa per un allenatore e che ...

