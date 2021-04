Ljubicic | ' Berrettini sottovalutato In cinque anni spaccherà il mondo'

(Di martedì 27 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_it : #Ljubicic lancia #Berrettini: 'È stato sottovalutato. In cinque anni spaccherà il mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Ljubicic Berrettini

La Gazzetta dello Sport

Da quei giorni, Ivanne ha fatta di strada: da giocatore è stato numero 3 del mondo, da ... che in portafoglio ha pure. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato ...Ha trionfato nel 2005 in finale sul suo attuale coach Ivan, nel 2006 su Gael Monfils, e ... Stan Wawrinka e Monfils, prossimo avversario di Matteoin ATP Cup. Dopo Doha, ha aggiunto,...Tenni, nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria su Krajinovic, Fognini ha fatto il punto sulla carriera e sui giovani tennisti azzurri ..."Sinner tra poco lotterà per vincere gli Slam. Lorenzo è più indietro ma è sulla via giusta. E io son lì, se la lampadina rimane accesa posso ancora divertirmi", è il parere di Fabio Fognini ...