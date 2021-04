L’Eredità: chi è Marco Eletti, il concorrente accusato di omicidio. Ecco cosa aveva detto di sé a Flavio Insinna (Di martedì 27 aprile 2021) “In bocca al lupo, per il muratore, i lavori a casa e per la carriera”. Con queste parole, pronunciate da Flavio Insinna, si è conclusa l’unica esperienza televisiva di Marco Eletti. Era il 15 gennaio 2019 quando il 33enne di San Martino in Rio ha partecipato come concorrente al quiz “L’Eredità”. A due anni di distanza, il suo nome è tornato sulle pagine di cronaca nera per tutt’altro tipo di notizia e di eredità. Attualmente il ragazzo si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso suo padre, il 58enne Paolo Eletti, a colpi di mazzetta da muratore, e per il tentato omicidio della madre, la 54enne Sabrina Guidetti, che è in coma farmacologico in condizioni gravi ma, auspicano i dottori, recuperabili. Impiegato, Marco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “In bocca al lupo, per il muratore, i lavori a casa e per la carriera”. Con queste parole, pronunciate da, si è conclusa l’unica esperienza televisiva di. Era il 15 gennaio 2019 quando il 33enne di San Martino in Rio ha partecipato comeal quiz “”. A due anni di distanza, il suo nome è tornato sulle pagine di cronaca nera per tutt’altro tipo di notizia e di eredità. Attualmente il ragazzo si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso suo padre, il 58enne Paolo, a colpi di mazzetta da muratore, e per il tentatodella madre, la 54enne Sabrina Guidetti, che è in coma farmacologico in condizioni gravi ma, auspicano i dottori, recuperabili. Impiegato,...

