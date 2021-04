Inter, a fine stagione sempre più probabili l’addio di Padelli: c’è l’Udinese nel suo destino (Di martedì 27 aprile 2021) Daniele Padelli potrebbe salutare l’Inter a fine stagione Nell’Inter 2021/2022 potrebbe non esserci Daniele Padelli. L’attuale terzo portiere nerazzurro ha il contratto a fine stagione e al momento di rinnovo non si parla, tanto che, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estremo difensore potrebbe lasciare Appiano Gentile con il club nerazzurro che punterebbe così ad un secondo portiere più ‘scomodo’ e iniziare ad avviare l’era post Handanovic. “Ma a questo punto viene da chiedersi cosa decideranno di fare Marotta e Ausilio in estate. Certo, tutto dipenderà da ciò che Zhang illustrerà, ma se ci sarà l’opportunità di prendere un portiere, comunque un “dodicesimo” più competitivo di Radu e Padelli (in scadenza, potrebbe ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Danielepotrebbe salutare l’Nell’2021/2022 potrebbe non esserci Daniele. L’attuale terzo portiere nerazzurro ha il contratto ae al momento di rinnovo non si parla, tanto che, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estremo difensore potrebbe lasciare Appiano Gentile con il club nerazzurro che punterebbe così ad un secondo portiere più ‘scomodo’ e iniziare ad avviare l’era post Handanovic. “Ma a questo punto viene da chiedersi cosa decideranno di fare Marotta e Ausilio in estate. Certo, tutto dipenderà da ciò che Zhang illustrerà, ma se ci sarà l’opportunità di prendere un portiere, comunque un “dodicesimo” più competitivo di Radu e(in scadenza, potrebbe ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT E alla fine, di nuovo, arriva @DarmianOfficial ???? Il racconto di #InterVerona minuto per minuto ?? ???? #FORZAINTER ???? - infoitsport : Inter, Zhang a Milano nelle prossime ore: l'incontro con Conte non prima di fine stagione - _i_n_d_i_o_ : RT @AndreaFrey83: Ma precisamente a @SkySport cosa vogliono dall'Inter? Hanno la corsa ai posti in #Champions più bella e aperta degli ulti… - AleZino2 : @irrisolvibile @Tonico904 vabene. mani in tasca e occhi chiusi. l avete vinto così, amministrando. anche la sconfit… - RosoLuca : @DonBastiano4 #Gasperini al #Milan farebbe la fine che ha fatto all'#Inter... troppa pressione e fame di risultati.… -