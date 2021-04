India flagellata dal Covid | i crematori a Delhi lavorano a tempo pieno anche in parchi e parcheggi

Advertising

Marty_Loca80 : @Luca92347104 Beh, le sto leggendo ora le notizie. India in ginocchio, India flagellata, Infranti tutti i record di… - anglotedesco : L'India flagellata dalla variante.L'Italia ha paura,ingressi vietati - VaniaToni1 : #India flagellata dalla variante #Italia ha paura: ingressi vietati Gazzetta di Reggio #26aprile - globalistIT : - ilmeteoit : #COVID: l'INDIA è #FLAGELLATA, 300 mila #CONTAGI e 2 mila #MORTI in un solo #GIORNO. La #SITUAZIONE nel #VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : India flagellata

Globalist.it

L'emergenza Covid innon accenna a diminuire: non si riesce a tenere il ritmo dei morti a causa del contagio ormai fuori controllo. A Nuova Delhi, dove solamente ieri sono morte per covid 380 persone, i crematori ...In una nota si legge che gli Stati Uniti "renderanno immediatamente disponibili all'medicinali, test diagnostici rapidi, ventilatori e dispositivi di protezione per il personale medico" e ...Gli orari sono estesi dall'alba a mezzanotte, ma spesso i parenti delle vittime sono costretti ad aspettare per ore ...Un paese che sembra non riuscire ad arginare il virus, che sta dilagando drammaticamente. Le cifre indiane del Covid-19 continuano a segnare nuovi record, con quasi 17 milioni di casi. Il conteggio og ...